Рада збереться на розгляд законопроєкту Зеленського про НАБУ і САП 31 липня

В останній день липня Рада голосуватиме за президентський законопроєкт. Стефанчук закличе ухвалити одразу за основу та в цілому

Руслан Стефанчук (Фото: В. Сарахан / Верховна Рада)

Верховна Рада розгляне антикорупційний законопроєкт президента Володимира Зеленського наступного четверга, 31 липня. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Йдеться про невідкладний законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання", – заявив Стефанчук.

Крім цього, парламент розгляне інші важливі законодавчі ініціативи.

Зеленський каже, що його законопроєкт базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів. У ньому є нові норми про захист від впливу РФ, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ.

Йдеться, зокрема, про перевірку на детекторі брехні для всіх співробітників антикорупційних і правоохоронних органів – поліції, Держбюро розслідувань тощо, у яких є родичі з Росії або у РФ.

Президент запевняє, що законопроєкт не передбачає залежності НАБУ і САП від генерального прокурора.