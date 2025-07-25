Рада збереться на розгляд законопроєкту Зеленського про НАБУ і САП 31 липня
Верховна Рада розгляне антикорупційний законопроєкт президента Володимира Зеленського наступного четверга, 31 липня. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Йдеться про невідкладний законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання", – заявив Стефанчук.
Крім цього, парламент розгляне інші важливі законодавчі ініціативи.
Зеленський каже, що його законопроєкт базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів. У ньому є нові норми про захист від впливу РФ, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ.
Йдеться, зокрема, про перевірку на детекторі брехні для всіх співробітників антикорупційних і правоохоронних органів – поліції, Держбюро розслідувань тощо, у яких є родичі з Росії або у РФ.
Президент запевняє, що законопроєкт не передбачає залежності НАБУ і САП від генерального прокурора.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський одразу підписав скандальний закон №12414, правки до якого фактично скасовують незалежність НАБУ та САП. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент сказав, що "ми почули вулицю", і пообіцяв подати законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня законопроєкт Зеленського було зареєстровано. Паралельно з ним – законопроєкт від нардепів.
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