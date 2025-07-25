"Люди попросили змін. Ми відреагували". Зеленський запевняє, що НАБУ і САП будуть незалежними

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не підпорядковуватимуться генеральному прокурору і що громадськість було почуто. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 24 липня.

"Підготували законопроєкт, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів. Є нові норми в цьому законопроєкті, які про захист від впливу РФ, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ", – зазначив президент.

Йдеться зокрема про перевірку на детекторі брехні для всіх співробітників антикорупційних органів і правоохоронних органів – це і поліція, Держбюро розслідувань тощо, у яких є родичі з Росії або у Росії.

"Є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. Всі правоохоронці і всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах", – заявив президент.

На уточнювальне запитання, чи підпорядковуватимуться антикорупційні органи генпрокурору, Зеленський відповів "ні".

Він наголосив на важливому моменті – бізнес хотів, щоб обшуки відбувались лише через судову систему. Йдеться про норму щодо невідкладних обшуків, яка передбачала, що у виняткових випадках слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи.

"Як ідея – хороша. Але ця норма зупинила всю правоохоронну систему – не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів. Це прибрали", – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але водночас вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість, мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі.

"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається <…> Люди сказали – все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували", – сказав Зеленський.