Українці третій день протестують через закон щодо НАБУ і САП – фото, відео

Це вже третій день протестів. Акції проходять у Харкові, Києві, Тернополі, Дніпрі, Запоріжжі, Львові та інших містах України

Акція протесту у Києві 24 липня (Фото: Суспільне)

Увечері 24 липня у низці міст України знову проходять мітинги проти закону щодо позбавлення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежності. Про це повідомляють Суспільне та Громадське.

Учасники акцій протесту вимагають, аби парламент негайно розглянув законопроєкт про "посилення незалежності антикорупційних органів", який напередодні погодив президент Володимир Зеленський, а згодом його оприлюднили на сайті Верховної Ради.

У Києві протести знову проходять біля театру імені Франка. Акція протесту розпочалась о 20:00. Зібралось декілька тисяч людей. Проте, як повідомляє кореспондентка DW, на акції цього дня перебуває значно менше людей, аніж у попередні два дні.

Учасники акції протесту вимагають, аби парламент негайно розглянув проєкт закону, який ввечері до Верховної Ради подав Зеленський. Люди вигукують: "Приймайте закон"



Відео: Денис Булавін / hromadske pic.twitter.com/TJGh58Y1A1 — hromadske (@HromadskeUA) July 24, 2025

Мітинг у Києві (Фото: Громадське)

Мітинг у Києві (Фото: Громадське)

Мітинг у Києві (Фото: Громадське)

У Києві люди третій день поспіль вийшли на мітинг проти закону №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП.



У натовпі лунає "Ганьба" та "Корупція вбиває"



Фото: Денис Булавін, Анна Абрамова / hromadske pic.twitter.com/FibXKkunTZ — hromadske (@HromadskeUA) July 24, 2025

Як повідомило Громадське, народна депутатка Мар’яна Безугла прийшла на мітинг у Києві проти закону. Натовп вигукував їй "Ганьба!" і "Безуглу геть!".

Безугла спершу прийшла на акцію з закликом до відставки головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського. Проте згодом вона написала на своєму графічному планшеті заклик до чітких термінів служби для військових та реформи ЗСУ.

Мар’яна Безугла писала, що "має за честь" бути серед депутатів, які голосували за закон №4555 (на етапі голосування проєкт закону мав номер 12414).

Безуглу на мітингу зустріли кореспонденти hromadske. Депутатка спілкувалася з учасниками мітингу, але в певний момент почали лунати гасла "Безуглу геть!", "Ганьба!", "Зрадниця!", які підхоплював натовп.



Відео: Денис Булавін / hromadske pic.twitter.com/Pbpq9LqnWD — hromadske (@HromadskeUA) July 24, 2025

У Харкові акція протесту проходить на майдані Свободи. Зібралось понад 300 людей.

Мітинг у Харкові (Фото: Суспільне)

У Львові протестувальники зібрались біля памʼятника Шевченкові. Учасники акції скандували гасла "Руки геть від НАБУ", "НАБУ і САП".

Мітинг у Львові (Фото: Суспільне)

У Запоріжжі на третій день протестів зібралось близько 50 людей. У Дніпрі теж проходить вже третя акція протесту проти закону12414.

Мітинг у Запоріжжі (Фото: Суспільне)

Мітинг у Дніпрі (Фото: Суспільне)

У Полтаві мітингувальники зібралися біля театру Гоголя. Учасники акції говорять, якщо вимоги народу не будуть почуті, то такі зібрання будуть продовжувати й далі, передає Суспільне. У Тернополі близько 100 людей зібралось біля будівлі обласної військової адміністрації.

Мітинг у Полтаві (Фото: Суспільне)

У центрі Луцька 24 липня також втретє відбулася мирна акція проти ухваленого Верховною Радою закону №12414. За даними Суспільного, на акцію вийшли близько 100 людей. На акцію протесту вийшли також мешканці Вінниці.

Мітинг у Луцьку (Фото: Суспільне)

Це вже третій день протестів – увечері 22 липня їх провели у Києві, Дніпрі та Львові. А 23 липня акції провели у Миколаєві, Чернігові, Харкові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі та Києві.