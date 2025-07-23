У низці українських міст знову розпочались протести через закон щодо НАБУ і САП – фото

Це другий день протестів, увечері 22 липня їх провели у Києві, Дніпрі та Львові

Мітинг у Дніпрі (Фото: Суспільне)

Увечері 23 липня у низці міст України знову проходять мітинги проти закону щодо позбавлення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежності. Про це повідомляє Суспільне.

На акцію протесту люди почали збиратись у Миколаєві, Чернігові, Харкові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі. У Києві акцію біля Театру імені Івана Франка анонсували на 20:00.

Загалом акції анонсували щонайменше у 17 містах.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Мітинг в Кременчуці (Фото: telegraf.in.ua)

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Це вже другий день протестів – увечері 22 липня їх провели у Києві, Дніпрі та Львові.

ДОПОВНЕНО О 20:32. За даними "Інтерфакс", станом на 20:00 у Києві на площі Івана Франка зібралося 1,5 тис учасників - люди продовжують активно підходити.

На початок акції 22 липня, яка пройшла напередодні, людей значно більше. Їх було близько 500 людей, додають журналісти.

Фактів порушення громадського порядку чи провокацій на даний момент не спостерігається.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Крім того, на прилеглих вулицях запарковані автомобілі поліції.