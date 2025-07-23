У низці українських міст знову розпочались протести через закон щодо НАБУ і САП – фото
Увечері 23 липня у низці міст України знову проходять мітинги проти закону щодо позбавлення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежності. Про це повідомляє Суспільне.
На акцію протесту люди почали збиратись у Миколаєві, Чернігові, Харкові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі. У Києві акцію біля Театру імені Івана Франка анонсували на 20:00.
Загалом акції анонсували щонайменше у 17 містах.
Це вже другий день протестів – увечері 22 липня їх провели у Києві, Дніпрі та Львові.
ДОПОВНЕНО О 20:32. За даними "Інтерфакс", станом на 20:00 у Києві на площі Івана Франка зібралося 1,5 тис учасників - люди продовжують активно підходити.
На початок акції 22 липня, яка пройшла напередодні, людей значно більше. Їх було близько 500 людей, додають журналісти.
Фактів порушення громадського порядку чи провокацій на даний момент не спостерігається.
Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Крім того, на прилеглих вулицях запарковані автомобілі поліції.
- Уранці 21 липня СБУ й Офіс генпрокурора почали масові обшуки у працівників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках із Росією. Паралельно з цим Держбюро розслідувань вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 році. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.
- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. Того самого дня його підписав президент Зеленський, який згодом зазначив, що органи й далі працюватимуть, але їх треба очистити від російського впливу.
- На пресконференції 22 липня голова СБУ Малюк та генпрокурор Кравченко заявили, що серія обшуків у НАБУ не має політичного підґрунтя, передала з місця кореспондентка LIGA.net.
- Також керівник СБУ наголосив, що порівнювати Зеленського з Януковичем на тлі обшуків у НАБУ недоречно. Він зазначив, що не дозволить проросійській публіці бути недоторканною в українському тилу.
- 23 липня президент Зеленський пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ й САП та "забезпечить силу системі правопорядку".
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