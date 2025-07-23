В ряде украинских городов возобновились протесты из-за закона о НАБУ и САП – фото
Вечером 23 июля в ряде городов Украины снова проходят митинги против закона о лишении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимости. Об этом сообщает Общественное.
В Миколаеве, Чернигове, Харькове, Кременчуке, Черновцах, Днепре люди начали собираться на акцию протеста. В Киеве акция у театра имени Ивана Франко была анонсирована на 20:00.
В общей сложности акции были анонсированы как минимум в 17 городах.
Это уже второй день протестов – вечером 22 июля их провели в Киеве, Днепре и Львове.
- Утром 21 июля СБУ и офис генерального прокурора начали массовые обыски у сотрудников НАБУ, а затем двум высокопоставленным чиновникам сообщили о подозрении в связях с Россией.Параллельно с этим Государственное бюро расследований вручило уведомления о подозрении трем должностным лицам НАБУ в связи с авариями, которые произошли в 2021 и 2023 годах.Также СБУ начала внеплановая проверка соблюдения государственной тайны в САП.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. В тот же день его подписал президент Зеленский, который впоследствии отметил, что органы будут продолжать свою работу, но их нужно очистить от российского влияния.
- На пресс-конференции 22 июля глава СБУ Малюк и генеральный прокурор Кравченко заявили, что серия обысков в НАБУ не имеет политической подоплеки, передала с места событий корреспондентка LIGA.net.
- Также глава СБУ подчеркнул, что сравнивать Зеленского с Януковичем на фоне обысков в НАБУ это неуместно. Он отметил, что не позволит пророссийской публике быть неприкосновенной в украинском тылу.
- 23 июля президент Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который восстановит независимость НАБУ и САП и "обеспечит силу системе правопорядка".
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