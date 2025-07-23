В ряде украинских городов возобновились протесты из-за закона о НАБУ и САП – фото

Это второй день протестов, вечером 22 июля они прошли в Киеве, Днепре и Львове

Митинг в Днепре (Фото: Суспільне)

Вечером 23 июля в ряде городов Украины снова проходят митинги против закона о лишении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимости. Об этом сообщает Общественное.

В Миколаеве, Чернигове, Харькове, Кременчуке, Черновцах, Днепре люди начали собираться на акцию протеста. В Киеве акция у театра имени Ивана Франко была анонсирована на 20:00.

В общей сложности акции были анонсированы как минимум в 17 городах.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Митинг в Кременчуке (Фото: telegraf.in.ua)

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Это уже второй день протестов – вечером 22 июля их провели в Киеве, Днепре и Львове.