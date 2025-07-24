Украинцы третий день протестуют из-за закона о НАБУ и САП – фото, видео
Вечером 24 июля в ряде городов Украины снова проходят митинги против закона о лишении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимости. Об этом сообщают Суспільне и Громадське.
Участники протестов требуют, чтобы парламент немедленно рассмотрел законопроект об "укреплении независимости антикоррупционных органов", который накануне согласовал президент Володимир Зеленський, а затем его опубликовали на сайте Верховной Рады.
В Киеве протесты снова проходят у театра имени Франко. Акция протеста началась в 20:00. Собралось несколько тысяч человек. Однако, как сообщает корреспондент DW, на акции сегодня собралось значительно меньше людей, чем в предыдущие два дня.
Участники акции протеста требуют, чтобы парламент немедленно рассмотрел законопроект, который Зеленский внес в Верховную Раду вечером. Люди кричат: "Примите закон!"— hromadske (@HromadskeUA) 24 июля 2025 года
Видео: Денис Булавин / hromadske pic.twitter.com/TJGh58Y1A1
В Киеве люди третий день подряд выходят на митинг против закона №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП.— hromadske (@HromadskeUA) 24 июля 2025 года
В толпе раздаются крики "Позор!" и "Коррупция убивает!".
Фото: Денис Булавин, Анна Абрамова / hromadske pic.twitter.com/FibXKkunTZ
Как сообщило Громадське, народный депутат Марьяна Безугла пришла на митинг в Киеве против этого закона. Толпа кричала ей "Позор!" и "Безуглу прочь!".
Безугла сначала пришла на акцию с требованием об отставке главнокомандующего Вооружённых сил. Олександра Сирського. Однако позже она написала на своем графическом планшете призыв к четким срокам службы для военнослужащих и реформе ВСУ.
Безуглу на митинге встретили корреспонденты hromadske. Депутат общалась с участниками митинга, но в какой-то момент стали раздаваться лозунги "Безуглу прочь!", "Стыд!", "Предательница!", которые подхватывала толпа.— hromadske (@HromadskeUA) 24 июля 2025 года
Видео: Денис Булавин / hromadske pic.twitter.com/Pbpq9LqnWD
В Харькове акция протеста проходит на площади Свободы. Собралось более 300 человек.
Во Львове протестующие собрались у памятника Шевченко. Участники акции скандировали лозунги "Руки прочь от НАБУ", "НАБУ и САП".
В Запорожье на третий день протестов собралось около 50 человек. В Днепре также проходит уже третья акция протеста против закона 12414.
В Полтаве митингующие собрались у театра Гоголя. Участники акции заявляют, что если требования народа не будут услышаны, то такие собрания будут продолжаться и дальше, сообщает Суспільне. В Тернополе около 100 человек собрались у здания областной военной администрации.
24 июля в центре Луцка в третий раз прошла мирная акция протеста против принятого Верховной Радой закона №12414. По данным Суспільного, в акции приняли участие около 100 человек. Жители Винницы также вышли на акцию протеста.
Это уже третий день протестов – вечером 22 июля их провели в Киеве, Днепре и Львове. А 23 июля акции провели в Николаеве, Чернигове, Харькове, Кременчуке, Черновцах, Днепре и Киеве.
- 22 июля Совет поддержал, а Зеленский подписал закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 депутата. Это привело к акций протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент пообещал подать в Верховную Раду внесен законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля он согласовал текст законопроекта и пообещал внести его на рассмотрение в Верховную Раду. Параллельно с этим в Раде зарегистрировали законопроект от народных депутатов, который должен вернуть НАБУ и САП независимость.
Комментарии (0)