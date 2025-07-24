Украинцы третий день протестуют из-за закона о НАБУ и САП – фото, видео

Это уже третий день протестов. Акции проходят в Харькове, Киеве, Тернополе, Днепре, Запорожье, Львове и других городах Украины

Акция протеста в Киеве 24 июля (Фото: Суспільне)

Вечером 24 июля в ряде городов Украины снова проходят митинги против закона о лишении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимости. Об этом сообщают Суспільне и Громадське.

Участники протестов требуют, чтобы парламент немедленно рассмотрел законопроект об "укреплении независимости антикоррупционных органов", который накануне согласовал президент Володимир Зеленський, а затем его опубликовали на сайте Верховной Рады.

В Киеве протесты снова проходят у театра имени Франко. Акция протеста началась в 20:00. Собралось несколько тысяч человек. Однако, как сообщает корреспондент DW, на акции сегодня собралось значительно меньше людей, чем в предыдущие два дня.

Участники акции протеста требуют, чтобы парламент немедленно рассмотрел законопроект, который Зеленский внес в Верховную Раду вечером. Люди кричат: "Примите закон!"



Видео: Денис Булавин / hromadske pic.twitter.com/TJGh58Y1A1 — hromadske (@HromadskeUA) 24 июля 2025 года

Митинг в Киеве (Фото: Громадське)

Митинг в Киеве (Фото: Громадське)

Митинг в Киеве (Фото: Громадське)

В Киеве люди третий день подряд выходят на митинг против закона №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП.



В толпе раздаются крики "Позор!" и "Коррупция убивает!".



Фото: Денис Булавин, Анна Абрамова / hromadske pic.twitter.com/FibXKkunTZ — hromadske (@HromadskeUA) 24 июля 2025 года

Как сообщило Громадське, народный депутат Марьяна Безугла пришла на митинг в Киеве против этого закона. Толпа кричала ей "Позор!" и "Безуглу прочь!".

Безугла сначала пришла на акцию с требованием об отставке главнокомандующего Вооружённых сил. Олександра Сирського. Однако позже она написала на своем графическом планшете призыв к четким срокам службы для военнослужащих и реформе ВСУ.

Безуглу на митинге встретили корреспонденты hromadske. Депутат общалась с участниками митинга, но в какой-то момент стали раздаваться лозунги "Безуглу прочь!", "Стыд!", "Предательница!", которые подхватывала толпа.



Видео: Денис Булавин / hromadske pic.twitter.com/Pbpq9LqnWD — hromadske (@HromadskeUA) 24 июля 2025 года

В Харькове акция протеста проходит на площади Свободы. Собралось более 300 человек.

Митинг в Харькове (Фото: Суспільне)

Во Львове протестующие собрались у памятника Шевченко. Участники акции скандировали лозунги "Руки прочь от НАБУ", "НАБУ и САП".

Митинг во Львове (Фото: Суспільне)

В Запорожье на третий день протестов собралось около 50 человек. В Днепре также проходит уже третья акция протеста против закона 12414.

Митинг в Запорожье (Фото: Суспільне)

Митинг в Днепре (Фото: Суспільне)

В Полтаве митингующие собрались у театра Гоголя. Участники акции заявляют, что если требования народа не будут услышаны, то такие собрания будут продолжаться и дальше, сообщает Суспільне. В Тернополе около 100 человек собрались у здания областной военной администрации.

Митинг в Полтаве (Фото: Суспільне)

24 июля в центре Луцка в третий раз прошла мирная акция протеста против принятого Верховной Радой закона №12414. По данным Суспільного, в акции приняли участие около 100 человек. Жители Винницы также вышли на акцию протеста.

Митинг в Луцке (Фото: Суспільне)

Это уже третий день протестов – вечером 22 июля их провели в Киеве, Днепре и Львове. А 23 июля акции провели в Николаеве, Чернигове, Харькове, Кременчуке, Черновцах, Днепре и Киеве.