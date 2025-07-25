"Люди попросили изменений. Мы отреагировали". Зеленский обещает независимость НАБУ и САП

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не будут подчиняться генеральному прокурору и что общественность была услышана. Об этом он сказал на встрече с журналистами 24 июля.

"Подготовили законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Есть новые нормы в этом законопроекте, которые о защите от влияния РФ, прежде всего из-за кейсов, произошедших с некоторыми представителями НАБУ", – отметил президент.

Речь идет в частности о проверке на детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов и правоохранительных органов – это и полиция, Госбюро расследований и прочих, у которых есть родственники из России или в России.

"Есть предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях", – заявил президент.

На уточняющий вопрос, будут ли подчиняться антикоррупционные органы генпрокурору, Зеленский ответил "нет".

Он отметил важный момент – бизнес хотел, чтобы обыски проходили только через судебную систему. Речь идет о норме относительно неотложных обысков, которая предусматривала, что в исключительных случаях следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилье или другое владение лица.

"Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему – не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали", – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что должны быть действительно независимые антикоррупционные органы, но в то же время они должны отвечать запросу общества на справедливость, должны действовать эффективно и контролировать, что происходит в самой структуре.

"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально – реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится <…> Люди сказали – все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди попросили изменений. Мы отреагировали", – сказал Зеленский.