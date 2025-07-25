Послы Группы семи приветствовали решение вернуть независимость НАБУ и САП
Группа послов G7 по поддержке Украины приветствовали обязательства президента Владимира Зеленского восстановить и обеспечить независимость антикоррупционным органам. Об этом миссия сообщила в своем аккаунте в соцсети X.
"Послы G7 приветствуют обязательства президента быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов. Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в Европейский Союз и ключевым для бизнес-климата", – говорится в сообщении.
Представители G7 отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и ждут скорейшего принятия закона Верховной Радой.
В Группу по поддержке Украины входят дипломатические представители стран-членов G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), а также посол ЕС.
- Во время скандала с лишением независимости НАБУ и САП, послы Группы семи сначала встретились с Национальным антикоррупционным бюро и заявили о "серьезной обеспокоенности" относительно ситуации, а потом у них были встреча с украинскими правоохранителями.
- Президент Зеленский заявил, что антикоррупционные органы не будут подчиняться генеральному прокурору и власть услышала украинское общество после больших протестов.
- Голосование за новый законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП, запланировано в Верховной Раде на 31 июля.
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