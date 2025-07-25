Послы Группы семи приветствовали решение вернуть независимость НАБУ и САП
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Группа послов G7 по поддержке Украины приветствовали обязательства президента Владимира Зеленского восстановить и обеспечить независимость антикоррупционным органам. Об этом миссия сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

"Послы G7 приветствуют обязательства президента быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов. Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в Европейский Союз и ключевым для бизнес-климата", – говорится в сообщении.

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Представители G7 отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и ждут скорейшего принятия закона Верховной Радой.

Страны Большой семерки – основные финансовые доноры Украины, от которых зависит значительная часть государственного бюджета. Только в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) они обязались выделить Украине $50 млрд в 2025-2026 годах.

В Группу по поддержке Украины входят дипломатические представители стран-членов G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), а также посол ЕС.

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