Послы Группы семи приветствовали решение вернуть независимость НАБУ и САП

Основные финансовые доноры Киева отметили, что прогресс в реформах является и требованием украинского общества

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Группа послов G7 по поддержке Украины приветствовали обязательства президента Владимира Зеленского восстановить и обеспечить независимость антикоррупционным органам. Об этом миссия сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

"Послы G7 приветствуют обязательства президента быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов. Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в Европейский Союз и ключевым для бизнес-климата", – говорится в сообщении.

Представители G7 отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и ждут скорейшего принятия закона Верховной Радой.