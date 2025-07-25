Посли Групи семи привітали рішення повернути незалежність НАБУ і САП
Група послів G7 з підтримки України привітали зобов'язання президента Володимира Зеленського відновити та забезпечити незалежність антикорупційним органам. Про це місія повідомила у своєму акаунті в соцмережі X.
"Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до Європейського Союзу та ключовим для бізнес-клімату", – йдеться у повідомленні.
Представники G7 зазначили, що продовжать уважно стежити за розвитком подій та чекають на швидке ухвалення закону Верховною Радою.
До Групи з підтримки України входять дипломатичні представники країн-членів G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія), а також амбасадорка ЄС.
- Під час скандалу з позбавленням незалежності НАБУ і САП, посли Групи семи спочатку зустрілись з Національним антикорупційним бюро та заявили про "серйозні занепокоєння" щодо ситуації, а згодом мали зустріч з українськими правоохоронцями.
- Президент Зеленський заявив, що антикорупційні органи не підпорядковуватимуться генеральному прокурору і влада почула українське суспільство після великих протестів.
- Голосування за новий законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ і САП, заплановано у Верховній Раді на 31 липня.
Коментарі (0)