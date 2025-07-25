Посли Групи семи привітали рішення повернути незалежність НАБУ і САП

Основні фінансові донори Києва зазначили, що прогрес у реформах є і вимогою українського суспільства

Ілюстративне фото: Depositphotos

Група послів G7 з підтримки України привітали зобов'язання президента Володимира Зеленського відновити та забезпечити незалежність антикорупційним органам. Про це місія повідомила у своєму акаунті в соцмережі X.

"Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до Європейського Союзу та ключовим для бізнес-клімату", – йдеться у повідомленні.

Представники G7 зазначили, що продовжать уважно стежити за розвитком подій та чекають на швидке ухвалення закону Верховною Радою.