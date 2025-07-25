Посли Групи семи привітали рішення повернути незалежність НАБУ і САП
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Група послів G7 з підтримки України привітали зобов'язання президента Володимира Зеленського відновити та забезпечити незалежність антикорупційним органам. Про це місія повідомила у своєму акаунті в соцмережі X.

"Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до Європейського Союзу та ключовим для бізнес-клімату", – йдеться у повідомленні.

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Представники G7 зазначили, що продовжать уважно стежити за розвитком подій та чекають на швидке ухвалення закону Верховною Радою.

Країни Великої сімки – основні фінансові донори України, від яких залежить значна частина державного бюджету. Лише в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) вони зобов'язалися виділити Україні $50 млрд у 2025-2026 роках.

До Групи з підтримки України входять дипломатичні представники країн-членів G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія), а також амбасадорка ЄС.

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