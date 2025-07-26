Климкин о НАБУ: Без реформ ЕС будет искать поводы, чтобы не находить деньги на Украину

Даже во время войны Брюссель будет настаивать, чтобы Киев воплощал ключевые критерии и реформы, отметил экс-глава украинской дипломатии

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Если Украина не будет проводить необходимые серьезные реформы, то Европейский Союз "будет искать поводы, как не находить деньги" для финансовой помощи Киеву. Об этом, комментируя скандал с лишением независимости антикоррупционных органов, заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

Он акцентировал, что Европейский Союз все равно, даже во время войны, будет настаивать на том, чтобы Украина воплощала ключевые критерии и реформы.

"Вот последний транш [через механизм Ukraine Facility], который должен был быть в 4,5 млрд евро, – из-за того, что мы три важные реформы не сделали, нам плюс-минус 1,5 млрд обрезали... Это серьезная сумма, это 70+ млрд грн, которые нам абсолютно не лишние, я так аккуратно скажу, даже в кавычках", – рассказал эксперт.

По его словам, это показывает то, что партнеры будут помогать Украине: "У них сложно с деньгами, сложно с пониманием, где их найти, но они их будут находить".

В то же время Климкин подчеркнул: "Если мы будем давать им [европейцам] повод, что мы что-то серьезное не делаем, то они будут искать поводы, как не находить деньги".

Украина еще сможет дополучить эти 1,45 млрд евро по механизму Ukraine Facility, если выполнит три необходимые реформы в следующие 12 месяцев (эти три реформы не связаны с НАБУ и САП). Общий объем помощи в рамках программы составляет 50 млрд евро.

Полную беседу с Климкиным можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: