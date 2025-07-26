Климкин о НАБУ: Без реформ ЕС будет искать поводы, чтобы не находить деньги на Украину
Если Украина не будет проводить необходимые серьезные реформы, то Европейский Союз "будет искать поводы, как не находить деньги" для финансовой помощи Киеву. Об этом, комментируя скандал с лишением независимости антикоррупционных органов, заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.
Он акцентировал, что Европейский Союз все равно, даже во время войны, будет настаивать на том, чтобы Украина воплощала ключевые критерии и реформы.
"Вот последний транш [через механизм Ukraine Facility], который должен был быть в 4,5 млрд евро, – из-за того, что мы три важные реформы не сделали, нам плюс-минус 1,5 млрд обрезали... Это серьезная сумма, это 70+ млрд грн, которые нам абсолютно не лишние, я так аккуратно скажу, даже в кавычках", – рассказал эксперт.
По его словам, это показывает то, что партнеры будут помогать Украине: "У них сложно с деньгами, сложно с пониманием, где их найти, но они их будут находить".
В то же время Климкин подчеркнул: "Если мы будем давать им [европейцам] повод, что мы что-то серьезное не делаем, то они будут искать поводы, как не находить деньги".
Полную беседу с Климкиным можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже:
- 22 июля, после лишения Радой НАБУ и САП независимости, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Кос отмечала, что такие независимые институты имеют "решающее значение" для интеграции Украины в Евросоюз. А представитель Еврокомиссии напоминал, что значительная финансовая поддержка для Киева зависит от его реформ.
- Между тем еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Домбровскис, курирующий финансовую помощь Украине, называл НАБУ и САП "крайне важными для программы реформ Украины".
- Представитель Еврокомиссии заявлял LIGA.net, что руководитель институции Урсула фон дер Ляйен поговорила с президентом Зеленским и попросила украинское правительство предоставить разъяснения по ситуации с НАБУ и САП. Впоследствии руководитель Украины заявил, что не общался с главой Еврокомиссии.
- 23 июля, после больших протестов и реакции партнеров, Зеленский анонсировал законопроект, который вернет независимость антикоррупционным органам – и за него нардепы должны голосовать уже 31 июля. В Слуге народа заявили, что поддержат документ.
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