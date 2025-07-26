НАБУ и САП: в Слуге народа заявили, что поддержат законопроект Зеленского

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Фракция власти Слуга народа поддержит законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом заявила спикер фракции "слуг" Юлия Палийчук в комментарии Суспільному, реагируя на статью издания Financial Times.

"Фракция Слуга Народа поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне не понятно, откуда взялось это количество", – сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, внутри фракции есть настроенность поддержать законопроект президента.

В то же время неназванный собеседник Суспільного в руководстве фракции сообщил, что среди "слуг" действительно есть нардепы, которые не поддерживают законопроект президента, но их точное количество сложно назвать.

"Они в существенном меньшинстве, но причина не в переживании за месть [антикоррупционных органов], а в том, что они считают: процессуально предыдущий закон имеет логику в подотчетности НАБУ и САП генеральному прокурору. Все равно, придется переголосовать рано или поздно, но с еще большим общественным возмущением и негативными сигналами от партнеров", – пояснил собеседник.

Другой собеседник в монобольшинстве заявил медиа, что некоторые нардепы действительно боятся голосовать за законопроект, в частности, из-за риска открытия уголовных дел против них самих.

"И можно же завести уголовное производство по коррупции – и ты уже коррупционер, суд и так далее – никого не интересует, месседж запущен", – утверждает он.

Другой неназванный представитель СН назвал статью Financial Times преувеличенной: по его словам, в совместном чате парламентарии удивляются, откуда взялись 70 нардепов, которые якобы могут не проголосовать.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на трех людей, приближенных к Зеленскому, заявило, что за президентский законопроект могут не проголосовать до 70 депутатов, которые, в том числе, опасаются преследований со стороны антикоррупционных структур.

Один из лидеров фракции и высокопоставленный чиновник анонимно заявили FT, что у депутатов появился "страх мести" после интервью руководителя САП Александра Клименко Суспільному – в нем он сказал, что ведомство разберет то, как ограничивались полномочия антикоррупционных ведомств.

"Мы разберем все ситуации, события, высказывания, все упреки, претензии в наш адрес. До молекул. Мы воссоздадим хронологию событий по секундам и дадим этому всему анализ", – заявлял Клименко.

Впоследствии в комментарии FT он заверил: "Только люди, которые участвуют в коррупционных схемах, имеют основания бояться НАБУ и САП. Мы никогда не занимались политическими преследованиями. Все расследования НАБУ и САП базируются исключительно на фактах и доказательствах, а не на политических позициях или голосах депутатов".