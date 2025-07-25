Украинцы в четвертый раз вышли на протесты из-за закона про НАБУ и САП – фото
Вечером 25 июля в ряде городов Украины снова прошли митинги против закона, лишившего независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщает Суспільне.
В столице протестующие, как и в первый день, собрались на площади у театра имени Ивана Франко. Участники держали плакаты: "Украинская молодежь против коррупции", "Единственным источником власти в Украине является народ", "Чего стоит ваша подпись, господин президент?" и другие.
В Харькове Акция протеста состоялась на площади Свободы. Здесь участники также традиционно держали плакаты из картона с надписями: "Кто за меня переписывает законы и порядки?", "Говерла стоит, Днепр ревет, кто не бунтует – тот не живет" и так далее.
Во Львове люди собрались у памятника Шевченко с лозунгами "СТОП коррупции", "13531 за основу и в целом" и другими плакатами, написанными на картоне.
В Днепре протестующие собрались на Европейской площади с плакатами "Антикоррупция не пугает, если ничего не воровал", "Нам здесь живет" и другими.
Участники акций анонсировали мероприятия до 31 июля, когда должен быть принят новый законопроект, представленный президентом Владимиром Зеленским.
- 22 июля Совет поддержала, а Зеленский подписал закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 депутата. Это привело к акций протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент пообещал подать в Верховную Раду внесен законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля он согласовал текст законопроекта и пообещал внести его на рассмотрение в Верховную Раду. Параллельно с этим в Раде зарегистрировали законопроект от народных депутатов, который должен вернуть НАБУ и САП независимость.
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