Украинцы в четвертый раз вышли на протесты из-за закона про НАБУ и САП – фото

Акции прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и других городах

Акция протеста в Киеве (Фото: Суспільне)

Вечером 25 июля в ряде городов Украины снова прошли митинги против закона, лишившего независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщает Суспільне.

В столице протестующие, как и в первый день, собрались на площади у театра имени Ивана Франко. Участники держали плакаты: "Украинская молодежь против коррупции", "Единственным источником власти в Украине является народ", "Чего стоит ваша подпись, господин президент?" и другие.

Киев (Фото: Суспільне)

В Харькове Акция протеста состоялась на площади Свободы. Здесь участники также традиционно держали плакаты из картона с надписями: "Кто за меня переписывает законы и порядки?", "Говерла стоит, Днепр ревет, кто не бунтует – тот не живет" и так далее.

Харьков (Фото: Суспільне)

Во Львове люди собрались у памятника Шевченко с лозунгами "СТОП коррупции", "13531 за основу и в целом" и другими плакатами, написанными на картоне.

Львов (Фото: Суспільне)

В Днепре протестующие собрались на Европейской площади с плакатами "Антикоррупция не пугает, если ничего не воровал", "Нам здесь живет" и другими.

Днепр (Фото: Суспільне)

Участники акций анонсировали мероприятия до 31 июля, когда должен быть принят новый законопроект, представленный президентом Владимиром Зеленским.