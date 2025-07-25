Українці вчетверте вийшли на протести через закон щодо НАБУ та САП – фото

Акції відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та інших містах

Акція протесту у Києві (Фото: Суспільне)

Увечері 25 липня у низці міст України знову пройшли мітинги проти закону, що позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Про це повідомляє Суспільне.

У столиці протестувальники як і у перший день зібралися на площі біля театру імені Івана Франка. Учасники тримали плакати: "Українська молодь проти корупції", "Єдиним джерелом влади в Україні є народ", "Чого вартує ваш підпис, пане президенте?" та інші.

Київ (Фото: Суспільне)

У Харкові акція протесту відбулася на площі Свободи. Тут учасники також традиційно тримали плакати з картону, де були написи: "Хто за мене переписує закони і порядки?", "Говерла стоїть, Дніпро реве, хто не бунтує – той не живе" тощо.

Харків (Фото: Суспільне)

У Львові люди зібралися біля пам'ятника Шевченку із закликами "СТОП корупції", "13531 за основу і в цілому" та іншими гаслами, написаними на картоні.

Львів (Фото: Суспільне)

У Дніпрі протестувальники зібралися на Європейській площі із плакатами "Антикорупція не лякає, якщо нічого не крав", "Нам тут жити" та іншими.

Дніпро (Фото: Суспільне)

Учасники акцій анонсували заходи до 31 липня, коли має бути ухвалений новий законопроєкт, поданий президентом Володимиром Зеленським.