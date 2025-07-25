Українці вчетверте вийшли на протести через закон щодо НАБУ та САП – фото
Увечері 25 липня у низці міст України знову пройшли мітинги проти закону, що позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Про це повідомляє Суспільне.
У столиці протестувальники як і у перший день зібралися на площі біля театру імені Івана Франка. Учасники тримали плакати: "Українська молодь проти корупції", "Єдиним джерелом влади в Україні є народ", "Чого вартує ваш підпис, пане президенте?" та інші.
У Харкові акція протесту відбулася на площі Свободи. Тут учасники також традиційно тримали плакати з картону, де були написи: "Хто за мене переписує закони і порядки?", "Говерла стоїть, Дніпро реве, хто не бунтує – той не живе" тощо.
У Львові люди зібралися біля пам'ятника Шевченку із закликами "СТОП корупції", "13531 за основу і в цілому" та іншими гаслами, написаними на картоні.
У Дніпрі протестувальники зібралися на Європейській площі із плакатами "Антикорупція не лякає, якщо нічого не крав", "Нам тут жити" та іншими.
Учасники акцій анонсували заходи до 31 липня, коли має бути ухвалений новий законопроєкт, поданий президентом Володимиром Зеленським.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня він погодив текст законопроєкту та пообіцяв внести його до Верховної Ради на розгляд. Паралельно з цим у Раді зареєстрували законопроєкт від нардепів, який має повернути НАБУ та САП незалежність.
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