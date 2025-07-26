НАБУ і САП: у Слузі народу заявили, що підтримають законопроєкт Зеленського

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Фракція влади Слуга народу підтримає законопроєкт президента Володимира Зеленського про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це заявила речниця фракції "слуг" Юлія Палійчук у коментарі Суспільному, реагуючи на статтю видання Financial Times.

"Фракція Слуга Народу підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", – повідомила прессекретарка.

За її словами, всередині фракції є налаштованість підтримати законопроєкт президента.

Водночас неназваний співрозмовник Суспільного у керівництві фракції повідомив, що з-поміж "слуг" дійсно є нардепи, які не підтримують законопроєкт президента, але їх точну кількість складно назвати.

"Вони в суттєвій меншості, але причина не в переживанні за помсту [антикорупційних органів], а в тому, що вони вважають: процесуально попередній закон має логіку в підзвітності НАБУ й САП генеральному прокуророві. Все одно, доведеться переголосувати рано чи пізно, але ще з більшим суспільним обуренням і негативними сигналами від партнерів", – пояснив співбесідник.

Інший співрозмовець у монобільшості заявило медіа, що деякі нардепи справді бояться голосувати за законопроєкт, зокрема, через ризик відкриття кримінальних справ проти них самих.

"І можна ж завести кримінальне провадження по корупції ― і ти вже корупціонер, суд і так далі — нікого не цікавить, меседж запущений", – стверджує він.

Інший неназваний представник СН назвав статтю Financial Times перебільшеною: за його словами, у спільному чаті парламентарі дивуються, звідки взялись 70 нардепів, які нібито можуть не проголосувати.

Раніше видання Financial Times з посиланням на трьох людей, наближених до Зеленського, заявило, що за президентський законопроєкт можуть не проголосувати до 70 депутатів, котрі, у тому числі, побоюються переслідувань з боку антикорупційних структур.

Один з лідерів фракції та високопоставлений чиновник анонімно заявили FT, що в депутатів з'явився "страх помсти" після інтерв'ю керівника САП Олександра Клименко Cуспільному – у ньому він сказав, що відомство розбере те, як обмежувались повноваження антикорупційних відомств.

"Ми розберемо всі ситуації, події, висловлювання, всі закиди, претензії на нашу адресу. До молекул. Ми відтворимо хронологію подій по секундам і дамо цьому всьому аналіз", – заявляв Клименко.

Згодом у коментарі FT він запевнив: "Тільки люди, які беруть участь у корупційних схемах, мають підстави боятися НАБУ і САП. Ми ніколи не займалися політичними переслідуваннями. Всі розслідування НАБУ і САП базуються винятково на фактах і доказах, а не на політичних позиціях чи голосах депутатів".