Зеленский назвал фейком разговор с Урсулой фон дер Ляйен о НАБУ и САП
Президент Владимир Зеленский не общался с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Все заявления на эту тему – фейк, сообщил он на встрече с журналистами 24 июля.
"Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила, – это фейк. Мы не разговаривали", – отметил президент.
Относительно рисков для евроинтеграции Украины Зеленский подчеркнул, что страна не хочет ничем рисковать. Он заверил в этом партнеров, с которыми общался.
"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", – сказал Зеленский.
- 23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил корреспонденту LIGA.net в Брюсселе, что Урсула фон дер Ляйен якобы поговорила с президентом Зеленским и попросила украинское правительство предоставить разъяснения по ситуации с НАБУ и САП.
- 24 июля Зеленский сообщил, что поручил представить законопроект о НАБУ и САП международным партнерам. Великобритания, Германия, Евросоюз выразили желание, чтобы присоединились европейские эксперты.
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