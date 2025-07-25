Зеленский назвал фейком разговор с Урсулой фон дер Ляйен о НАБУ и САП

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский не общался с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Все заявления на эту тему – фейк, сообщил он на встрече с журналистами 24 июля.

"Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила, – это фейк. Мы не разговаривали", – отметил президент.

Относительно рисков для евроинтеграции Украины Зеленский подчеркнул, что страна не хочет ничем рисковать. Он заверил в этом партнеров, с которыми общался.

"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", – сказал Зеленский.