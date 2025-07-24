Зеленский поручил представить законопроект про НАБУ и САП международным партнерам
Украина представит законопроект о независимости антикоррупционных органов международным союзникам, чтобы присоединились эксперты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
По его словам, текст проекта обсуждали с партнерами, правоохранителями, представителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности", – сообщил Зеленский.
Он отметил, что поданный им законопроект имеет полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов и реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.
Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, должен пройти проверки на детекторе лжи и эти проверки должны быть регулярными. Это касается не только работников НАБУ и САП, но и Государственного бюро расследований, Нацполиции. Также есть нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.
"Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины", – резюмировал президент.
Тем временем в Киеве и ряде других городов уже третий день продолжаются протесты против посягательства на независимость НАБУ и САП. Участники акций протеста требуют, чтобы парламент немедленно рассмотрел законопроект.
- Британский премьер предложил Зеленскому привлечь экспертов для работы над украинской антикоррупционной системой.
- Канцлер Германии заявил, что страна готова присоединиться к экспертной работе над законопроектом о НАБУ и САП.
- Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Украину к тому, чтобы вернуть независимость антикоррупционным органам. Он привел в пример свою страну, где борьба с коррупцией продолжается десятилетиями.
- В Евросоюзе заявили, что эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины к членству. В течение трех дней продолжались встречи и консультации – с украинскими властями и партнерами из ЕС и G7.
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