Зеленский поручил представить законопроект про НАБУ и САП международным партнерам

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина представит законопроект о независимости антикоррупционных органов международным союзникам, чтобы присоединились эксперты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

По его словам, текст проекта обсуждали с партнерами, правоохранителями, представителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что поданный им законопроект имеет полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов и реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, должен пройти проверки на детекторе лжи и эти проверки должны быть регулярными. Это касается не только работников НАБУ и САП, но и Государственного бюро расследований, Нацполиции. Также есть нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.

"Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины", – резюмировал президент.

Тем временем в Киеве и ряде других городов уже третий день продолжаются протесты против посягательства на независимость НАБУ и САП. Участники акций протеста требуют, чтобы парламент немедленно рассмотрел законопроект.