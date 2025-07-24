В Евросоюзе заявили, что эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины к членству
Эффективность антикоррупционных органов является важной частью пути Украины к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова по результатам встречи с представителями украинского правительства.
Чиновница заявила, что три дня продолжались встречи и консультации – с украинскими властями и партнерами из ЕС и G7.
По ее словам, в среду рабочий день завершился поздно, ведь была "конструктивная" встреча с новым премьером Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой.
Матернова отметила, что встреча состоялась вскоре после того, как президент Владимир Зеленский объявил о подготовке нового законопроекта, который будет касаться сотрудничества между правоохранительными органами и установления независимости антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС", — констатировала чиновница.
О встрече 23 июля с послами G7 сообщала и Свириденко. Дипломатам рассказали об инициативе Зеленского подать в парламент законопроект о правоохранительных и антикоррупционных органах.
- 22 июля Рада поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа.
- Глава НАБУ Кривонос призвал президента не подписывать соответствующий закон. Несмотря на это, Зеленский подписал его.
- В крупных городах Украины прошли акции против принятия скандального закона.
- В тот же день Малюк, Кравченко и Сухачев встретились с представителями G7 относительно ситуации с антикоррупционными органами в Украине.
- 23 июля Зеленский пообещал подать в ВРУ законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
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