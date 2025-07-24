В Евросоюзе заявили, что эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины к членству

Катарина Матернова провела три дня встреч и консультаций с представителями украинской власти и партнерами из ЕС и G7

Встреча (Фото: Facebook-аккаунт премьера)

Эффективность антикоррупционных органов является важной частью пути Украины к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова по результатам встречи с представителями украинского правительства.

Чиновница заявила, что три дня продолжались встречи и консультации – с украинскими властями и партнерами из ЕС и G7.

По ее словам, в среду рабочий день завершился поздно, ведь была "конструктивная" встреча с новым премьером Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой.

Матернова отметила, что встреча состоялась вскоре после того, как президент Владимир Зеленский объявил о подготовке нового законопроекта, который будет касаться сотрудничества между правоохранительными органами и установления независимости антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС", — констатировала чиновница.

О встрече 23 июля с послами G7 сообщала и Свириденко. Дипломатам рассказали об инициативе Зеленского подать в парламент законопроект о правоохранительных и антикоррупционных органах.