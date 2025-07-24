У Євросоюзі заявили, що ефективність НАБУ і САП – важлива частина шляху України до членства

Катаріна Матернова провела три дні зустрічей і консультацій з представниками української влади та партнерами з ЄС і G7

Зустріч (Фото: Facebook-акаунт прем'єрки)

Ефективність антикорупційних органів є важливою частиною шляху України до членства в Європейському Союзі. Про це повідомила посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова за результатами зустрічі з українськими урядовцями.

Посадовиця заявила, що три дні тривали зустрічі й консультації – з українською владою та партнерами з ЄС і G7.

За її словами, в середу робочий день завершився пізно, адже була "конструктивна" зустріч з новою прем’єркою Юлією Свириденко та віцепрем'єр-міністром Тарасом Качкою.

Матернова зазначила, що зустріч відбулася невдовзі після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку нового законопроєкту, що стосуватиметься співпраці між правоохоронними органами та встановлення незалежності антикорупційних органів – Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ефективність цих інституцій є важливою частиною шляху України до ЄС", – констатувала посадовиця.

Про зустріч 23 липня з послами G7 повідомляла і Свириденко. Дипломатам розповіли про ініціативу Зеленського подати до парламенту законопроєкт щодо правоохоронних та антикорупційних органів.