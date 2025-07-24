Свириденко розповіла послам G7 про анонсований Зеленським законопроєкт

Зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу НАБУ та САП, запевнила прем'єрка

Зустріч (Фото: Facebook-акаунт прем'єрки)

У середу, 23 липня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з послами G7, вона розповіла про ініціативу президента Володимира Зеленського подати до парламенту законопроєкт щодо правоохоронних та антикорупційних органів. Про це йдеться у дописі очільниці уряду в Facebook.

Свириденко назвала зустріч "змістовною" й заявила, що вона стосувалася антикорупційної політики.

Прем'єрка зазначила, що уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції, це знайде відображення у програмі його дій.

"Сьогодні ж президент ухвалив рішення – подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури", – написала Свириденко.

За її словами, ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Свириденко подякувала партнерам з країн G7 "за довіру, принциповість і підтримку".

23 липня Зеленський у вечірньому відеозверненні пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".

Фото: Facebook-акаунт Юлії Свириденко

Фото: Facebook-акаунт Юлії Свириденко

Фото: Facebook-акаунт Юлії Свириденко

22 липня Рада підтримала закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. У той самий день закон підписав Стефанчук.

Очільник НАБУ Кривонос закликав президента не підписувати відповідний закон. Попри це, Зеленський підписав його.

У великих містах України відбулися акції проти ухвалення скандального закону.

Того самого дня Малюк, Кравченко та Сухачов зустрілися з представниками G7 щодо ситуації з антикорупційними органами в Україні.