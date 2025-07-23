НАБУ та САП готові долучитися до підготовки законопроєкту, анонсованого Зеленським

У відомствах переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів є однією з умов для ефективного розслідування корупційних злочинів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського подати законопроєкт, спрямований на зміцнення системи правопорядку та забезпечення незалежності антикорупційних інституцій. Про це йдеться у спільній заяві НАБУ та САП.

НАБУ і САП заявили про готовність долучитися до "обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні".

Вони подякували "за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу".

"Ми переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України", – йдеться у заяві.

Водночас НАБУ і САП закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Зеленський у вечірньому відеозверненні пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".