НАБУ та САП готові долучитися до підготовки законопроєкту, анонсованого Зеленським
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського подати законопроєкт, спрямований на зміцнення системи правопорядку та забезпечення незалежності антикорупційних інституцій. Про це йдеться у спільній заяві НАБУ та САП.
НАБУ і САП заявили про готовність долучитися до "обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні".
Вони подякували "за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу".
"Ми переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України", – йдеться у заяві.
Водночас НАБУ і САП закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Зеленський у вечірньому відеозверненні пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 22 липня Рада підтримала закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. У той самий день закон підписав Стефанчук.
- Очільник НАБУ Кривонос закликав президента не підписувати відповідний закон. Попри це, Зеленський підписав його.
- У великих містах України відбулися акції проти ухвалення скандального закону.
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