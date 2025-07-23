НАБУ и САП готовы присоединиться к подготовке законопроекта, анонсированного Зеленским

В ведомствах убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров является условием эффективного расследования коррупционных преступлений

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержали инициативу президента Владимира Зеленского подать законопроект, направленный на укрепление системы правопорядка и обеспечение независимости антикоррупционных институтов. Об этом говорится в совместном заявление НАБУ и САП.

НАБУ и САП заявили о готовности принять участие в "обсуждении и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для гарантирования справедливости в Украине".

Они поблагодарили "за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу".

"Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, отражаемого законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины", – говорится в заявлении.

В то же время НАБУ и САП призвали международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Зеленский в вечернем видеообращении пообещал подать в Верховную Раду законопроект, вернувший независимость НАБУ и САП, а также "обеспечить силу системе правопорядка".