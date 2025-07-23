НАБУ и САП готовы присоединиться к подготовке законопроекта, анонсированного Зеленским
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержали инициативу президента Владимира Зеленского подать законопроект, направленный на укрепление системы правопорядка и обеспечение независимости антикоррупционных институтов. Об этом говорится в совместном заявление НАБУ и САП.
НАБУ и САП заявили о готовности принять участие в "обсуждении и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для гарантирования справедливости в Украине".
Они поблагодарили "за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу".
"Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, отражаемого законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины", – говорится в заявлении.
В то же время НАБУ и САП призвали международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Зеленский в вечернем видеообращении пообещал подать в Верховную Раду законопроект, вернувший независимость НАБУ и САП, а также "обеспечить силу системе правопорядка".
- 22 июля Рада поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа. В тот же день закон подписал Стефанчук.
- Глава НАБУ Кривонос призвал президента не подписывать соответствующий закон. Несмотря на это, Зеленский подписал его.
- В крупных городах Украины прошли акции против принятия скандального закона.
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