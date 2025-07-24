Свириденко рассказала послам G7 об анонсированном Зеленским законопроекте
Встреча (Фото: Facebook-аккаунт премьера)

В среду, 23 июля, премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с послами G7, она рассказала об инициативе президента Владимира Зеленского подать в парламент законопроект о правоохранительных и антикоррупционных органах. Об этом говорится в публикации главы правительства в Facebook.

Свириденко назвала встречу "содержательной" и заявила, что она касалась антикоррупционной политики.

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Премьер отметила, что правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе его действий.

"Сегодня же президент принял решение – подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры", — написала Свириденко.

По ее словам, эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Свириденко поблагодарила партнеров из стран G7 "за доверие, принципиальность и поддержку".

23 июля Зеленский в вечернем видеообращении пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".

Свириденко рассказала послам G7 об анонсированном Зеленским законопроекте
Фото: Facebook-аккаунт Юлии Свириденко
Свириденко рассказала послам G7 об анонсированном Зеленским законопроекте
Фото: Facebook-аккаунт Юлии Свириденко
Свириденко рассказала послам G7 об анонсированном Зеленским законопроекте
Фото: Facebook-аккаунт Юлии Свириденко
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набусапЮлия Свириденко