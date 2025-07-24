Свириденко рассказала послам G7 об анонсированном Зеленским законопроекте
В среду, 23 июля, премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с послами G7, она рассказала об инициативе президента Владимира Зеленского подать в парламент законопроект о правоохранительных и антикоррупционных органах. Об этом говорится в публикации главы правительства в Facebook.
Свириденко назвала встречу "содержательной" и заявила, что она касалась антикоррупционной политики.
Премьер отметила, что правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе его действий.
"Сегодня же президент принял решение – подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры", — написала Свириденко.
По ее словам, эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Свириденко поблагодарила партнеров из стран G7 "за доверие, принципиальность и поддержку".
23 июля Зеленский в вечернем видеообращении пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 22 июля Рада поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа. В тот же день закон подписал Стефанчук.
- Глава НАБУ Кривонос призвал президента не подписывать соответствующий закон. Несмотря на это, Зеленский подписал его.
- В крупных городах Украины прошли акции против принятия скандального закона.
- В тот же день Малюк, Кравченко и Сухачев встретились с представителями G7 относительно ситуации с антикоррупционными органами в Украине.
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