Свириденко рассказала послам G7 об анонсированном Зеленским законопроекте

Изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу НАБУ и САП, заверила премьер

Встреча (Фото: Facebook-аккаунт премьера)

В среду, 23 июля, премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с послами G7, она рассказала об инициативе президента Владимира Зеленского подать в парламент законопроект о правоохранительных и антикоррупционных органах. Об этом говорится в публикации главы правительства в Facebook.

Свириденко назвала встречу "содержательной" и заявила, что она касалась антикоррупционной политики.

Премьер отметила, что правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе его действий.

"Сегодня же президент принял решение – подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры", — написала Свириденко.

По ее словам, эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Свириденко поблагодарила партнеров из стран G7 "за доверие, принципиальность и поддержку".

23 июля Зеленский в вечернем видеообращении пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".

Фото: Facebook-аккаунт Юлии Свириденко

Фото: Facebook-аккаунт Юлии Свириденко

Фото: Facebook-аккаунт Юлии Свириденко

22 июля Рада поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа. В тот же день закон подписал Стефанчук.

Глава НАБУ Кривонос призвал президента не подписывать соответствующий закон. Несмотря на это, Зеленский подписал его.

В крупных городах Украины прошли акции против принятия скандального закона.

В тот же день Малюк, Кравченко и Сухачев встретились с представителями G7 относительно ситуации с антикоррупционными органами в Украине.