Скандал вокруг НАБУ и САП. Стармер предложил Зеленскому привлечь экспертов

Президент рассказал британскому премьеру о подготовке нового проекта после скандального закона, поправки к которому отменили независимость НАБУ и САП

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото - Офис президента)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил привлечь экспертов для работы над украинской антикоррупционной системой. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с ним.

"Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества", – написал Зеленский.

Они договорились "быть в контакте" по этому вопросу.

"Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", – заявил президент.