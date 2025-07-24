Скандал вокруг НАБУ и САП. Стармер предложил Зеленскому привлечь экспертов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил привлечь экспертов для работы над украинской антикоррупционной системой. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с ним.
"Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества", – написал Зеленский.
Они договорились "быть в контакте" по этому вопросу.
"Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", – заявил президент.
- 22 июля Рада поддержала скандальный закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. Поздно вечером Зеленский уже подписал его, и он сразу же был опубликован в "Голосе Украины". На следующий день закон вступил в силу.
- В крупных городах Украины прошли акции протеста.
- 23 июля Зеленский пообещал подать в Раду законопроект, который якобы вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка". НАБУ и САП готовы присоединиться к подготовке проекта.
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