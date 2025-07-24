Скандал довкола НАБУ і САП. Стармер запропонував Зеленському залучити експертів
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував залучити експертів для роботи над українською антикорупційною системою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з ним.
"Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці", – написав Зеленський.
Вони домовилися "бути в контакті" щодо цього питання.
"Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", – заявив президент.
- 22 липня Рада підтримала скандальний закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. Пізно ввечері Зеленський вже підписав його, і документ одразу ж було опубліковано в "Голосі України". Наступного дня закон набув чинності.
- У великих містах України відбулися акції протесту.
- 23 липня Зеленський пообіцяв подати до Ради законопроєкт, що нібито поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку". НАБУ і САП готові долучитися до підготовки проєкту.
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