Скандал довкола НАБУ і САП. Стармер запропонував Зеленському залучити експертів

Президент розповів британському прем'єру, що готується новий проєкт після скандального закону №12414, правки до якого скасували незалежність НАБУ та САП

Володимир Зеленський і Кір Стармер (Фото: Офіс президента)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував залучити експертів для роботи над українською антикорупційною системою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з ним.

"Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці", – написав Зеленський.

Вони домовилися "бути в контакті" щодо цього питання.

"Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", – заявив президент.