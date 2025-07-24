Германия готова присоединиться к экспертизе законопроекта о НАБУ и САП – Зеленский

Президент отметил, что уже согласовал текст законопроекта, а антикоррупционные органы его поддержали

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Германия готова присоединиться к экспертизе законопроекта о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который планирует подать президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

24 июля Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и сообщил ему, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине. Он отметил, что НАБУ и САП поддержали этот документ и согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России.

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"Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", – сообщил Зеленский.

Также во время беседы обсудили реализацию договоренностей с Евросоюзом и работу по открытию первого переговорного кластера. По словам президента, есть поддержка Германии в этом вопросе.

"Рассказал о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов. Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков", – резюмировал Зеленский.