Германия готова присоединиться к экспертизе законопроекта о НАБУ и САП – Зеленский
Германия готова присоединиться к экспертизе законопроекта о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который планирует подать президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
24 июля Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и сообщил ему, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине. Он отметил, что НАБУ и САП поддержали этот документ и согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России.
"Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", – сообщил Зеленский.
Также во время беседы обсудили реализацию договоренностей с Евросоюзом и работу по открытию первого переговорного кластера. По словам президента, есть поддержка Германии в этом вопросе.
"Рассказал о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов. Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков", – резюмировал Зеленский.
- 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа. Это привело к акции протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля он согласовал текст законопроекта и пообещал внести его в Верховную Раду на рассмотрение. Параллельно с этим в Раде зарегистрировали законопроект от нардепов, который должен вернуть НАБУ и САП независимость.
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