Німеччина готова долучитися до експертизи законопроєкту про НАБУ та САП – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Німеччина готова долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який планує подати президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

24 липня Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та повідомив йому, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Він наголосив, що НАБУ та САП підтримали цей документ та погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії.

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"Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", – повідомив Зеленський.

Також під час бесіди обговорили реалізацію домовленостей з Євросоюзом та роботу щодо відкриття першого переговорного кластера. За словами президента, є підтримка Німеччини в цьому питанні.

"Розповів про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів. Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів", – резюмував Зеленський.