Німеччина готова долучитися до експертизи законопроєкту про НАБУ та САП – Зеленський
Німеччина готова долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який планує подати президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив у Telegram-каналі.
24 липня Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та повідомив йому, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Він наголосив, що НАБУ та САП підтримали цей документ та погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії.
"Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", – повідомив Зеленський.
Також під час бесіди обговорили реалізацію домовленостей з Євросоюзом та роботу щодо відкриття першого переговорного кластера. За словами президента, є підтримка Німеччини в цьому питанні.
"Розповів про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів. Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів", – резюмував Зеленський.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня він погодив текст законопроєкту та пообіцяв внести його до Верховної Ради на розгляд. Паралельно з цим у Раді зареєстрували законопроєкт від нардепів, який має повернути НАБУ та САП незалежність.
Коментарі (0)