Клімкін про скандал з НАБУ: Без реформ Євросоюз шукатиме приводи, щоб не знаходити гроші на Україну
Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Якщо Україна не проводитиме необхідні серйозні реформи, то Європейський Союз "шукатиме приводи, як не знаходити гроші" для фінансової допомоги Києву. Про це, коментуючи скандал з позбавленням незалежності антикорупційних органів, заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

Він акцентував, що Європейський Союз все одно, навіть під час війни,  наполягатиме на тому, щоб Україна утілювала ключові критерії та реформи.

Читайте також
"Монополізація влади". П’ять висновків західних медіа – про Зеленського, протести та НАБУ

"От останній транш [через механізм Ukraine Facility], який мав бути у 4,5 млрд євро, – через те, що ми три важливі реформи не зробили, нам плюс-мінус 1,5 млрд обрізали... Це серйозна сума, це 70+ млрд грн, які нам абсолютно не зайві, я так акуратно скажу, навіть у лапках", – розповів експерт.

За його словами, це показує те, що партнери допомагатимуть Україні: "У них складно з грошима, складно з розумінням, де їх знайти, але вони їх будуть знаходити".

Водночас Клімкін наголосив: "Якщо ми будемо давати їм [європейцям] привід, що ми щось серйозне не робимо, то вони шукатимуть приводи, як не знаходити гроші".

Україна ще зможе доотримати ці 1,45 млрд євро за механізмом Ukraine Facility, якщо виконає три необхідні реформи у наступні 12 місяців (ці три реформи не пов'язані з НАБУ і САП). Загальний обсяг допомоги у межах програми становить 50 млрд євро.

Повну розмову з Клімкіним можна подивитись за посиланням на початку новини або нижче:

НАБУПавло КлімкінєсСАПреформифінансова допомога