Клімкін про скандал з НАБУ: Без реформ Євросоюз шукатиме приводи, щоб не знаходити гроші на Україну
Якщо Україна не проводитиме необхідні серйозні реформи, то Європейський Союз "шукатиме приводи, як не знаходити гроші" для фінансової допомоги Києву. Про це, коментуючи скандал з позбавленням незалежності антикорупційних органів, заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.
Він акцентував, що Європейський Союз все одно, навіть під час війни, наполягатиме на тому, щоб Україна утілювала ключові критерії та реформи.
"От останній транш [через механізм Ukraine Facility], який мав бути у 4,5 млрд євро, – через те, що ми три важливі реформи не зробили, нам плюс-мінус 1,5 млрд обрізали... Це серйозна сума, це 70+ млрд грн, які нам абсолютно не зайві, я так акуратно скажу, навіть у лапках", – розповів експерт.
За його словами, це показує те, що партнери допомагатимуть Україні: "У них складно з грошима, складно з розумінням, де їх знайти, але вони їх будуть знаходити".
Водночас Клімкін наголосив: "Якщо ми будемо давати їм [європейцям] привід, що ми щось серйозне не робимо, то вони шукатимуть приводи, як не знаходити гроші".
Повну розмову з Клімкіним можна подивитись за посиланням на початку новини або нижче:
- 22 липня, після позбавлення Радою НАБУ і САП незалежності, єврокомісарка з питань сусідства та розширення Кос зауважувала, що такі незалежні інституції мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Євросоюзу. А речник Єврокомісії нагадував, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.
- Тим часом єврокомісар із питань економіки та продуктивності Домбровскіс, який курує фінансову допомогу Україні, називав НАБУ і САП "вкрай важливими для програми реформ України".
- Речник Єврокомісії заявляв LIGA.net, що керівниця інституції Урсула фон дер Ляєн поговорила з президентом Зеленським та попросила український уряд надати роз'яснення щодо ситуації з НАБУ та САП. Згодом керівник України заявив, що не спілкувався з главою Єврокомісії.
- 23 липня, після великих протестів та реакції партнерів, Зеленський анонсував законопроєкт, який поверне незалежність антикорупційним органам – і за нього нардепи мають голосувати вже 31 липня. У Слузі народу заявили, що підтримають документ.
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