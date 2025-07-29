В Раде зарегистрировали постановление о возвращении прямых эфиров заседаний парламента

Согласно постановлению, заседания Рады должны транслировать в режиме реального времени на телеканале и Youtube-канале "Рада"

Фото: пресс-служба Верховной Рады

В Верховную Раду Украины внесли постановление, которое предусматривает возвращение прямых трансляций пленарных заседаний парламента. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Инициативу зарегистрировали под № 1963027. Она требует, чтобы заседания Верховной Рады транслировали в режиме реального времени на телеканале и Youtube-канале "Рада".

"Исключением для отложенных трансляций или остановки записи могут быть воздушные тревоги в Киеве или предупреждения об опасности от наших спецслужб", – отметил Ярослав Юрчишин.

Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России. В январе 2025 года была возобновлена трансляция заседаний комитетов Рады, однако не самого парламента.

28 июля общественные организации и медиа обратились к парламенту с требованием возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестку дня.