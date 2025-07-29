У Раді зареєстрували постанову про повернення прямих ефірів засідань парламенту

Згідно з постановою, засідання Ради мають транслювати в режимі реального часу на телеканалі та Youtube-каналі "Рада"

Фото: пресслужба Верховної Ради

До Верховної Ради України внесли постанову, яка передбачає повернення прямих трансляцій пленарних засідань парламенту. Про це повідомив голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Ініціативу зареєстрували під № 1963027. Вона вимагає, щоб засідання Верховної Ради транслювали в режимі реального часу на телеканалі та Youtube-каналі "Рада".

"Винятком для відкладених трансляцій або зупинення запису можуть бути повітряні тривоги в Києві або попередження про небезпеку від наших спецслужб", – зазначив Ярослав Юрчишин.

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада" й завчасно публікувати порядок денний.