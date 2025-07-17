Рада призначила Свириденко прем'єркою

Юлія Свириденко замінила на посаді Дениса Шмигаля, який очолював уряд п’ять років

Юлія Свириденко (Фото: X-акаунт посадовиці)

На засіданні у четвер, 17 липня, Верховна Рада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомив депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Її кандидатуру підтримали 262 парламентарі.

22 депутати проголосували "проти", 26 – утрималися.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Депутат від Голосу Ярослав Железняк опублікував результати голосування за фракціями. Він, як і Гончаренко, голосували "проти".

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Свириденко розпочала карʼєру в приватному секторі у 2008 році. З 2015 року обіймала керівні посади у Чернігівській ОДА. З липня до грудня 2018 року виконувала обов’язки голови облдержадміністрації.

У вересні 2019 року Свириденко призначили на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року — першого заступника міністра. У грудні 2020 року вона стала заступницею керівника Офісу президента. З листопада 2021 року обіймала посаду першої віцепрем'єр-міністерки, міністерки економіки.