Рада призначила Свириденко прем'єркою
На засіданні у четвер, 17 липня, Верховна Рада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомив депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
Її кандидатуру підтримали 262 парламентарі.
22 депутати проголосували "проти", 26 – утрималися.
Депутат від Голосу Ярослав Железняк опублікував результати голосування за фракціями. Він, як і Гончаренко, голосували "проти".
Свириденко розпочала карʼєру в приватному секторі у 2008 році. З 2015 року обіймала керівні посади у Чернігівській ОДА. З липня до грудня 2018 року виконувала обов’язки голови облдержадміністрації.
У вересні 2019 року Свириденко призначили на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року — першого заступника міністра. У грудні 2020 року вона стала заступницею керівника Офісу президента. З листопада 2021 року обіймала посаду першої віцепрем'єр-міністерки, міністерки економіки.
- 14 липня президент запропонував очолити уряд тодішній першій віцепрем'єрці – міністерці економіки Свириденко.
- Водночас Зеленський підтримав кандидатуру Шмигаля на керівника Міністерства оборони.
- 16 липня ВР проголосувала за відставку Шмигаля, що передбачає звільнення всього уряду.
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