Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд

Президент заявив про початок трансформації виконавчої влади і чекає на суттєве оновлення уряду

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд. Про це глава держави повідомив на офіційній сторінці в Telegram.

Зеленський анонсував початок трансформації системи виконавчої влади. У цьому контексті він запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Глава держави повідомив, що очікує на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом.

Також Свириденко доповіла про виконання зобов’язань, досягнутих у межах нещодавньої Конференції з відновлення України. Зеленський наголосив, що всі ініціативи, які сприяють зміцненню стійкості держави та суспільства, мають бути реалізовані у найкоротші терміни.

"Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян і масштабувати виробництво озброєння", – заявив президент.

Один співрозмовник в Офісі президента та двоє співрозмовників у керівництві фракції Слуга народу повідомили LIGA.net, що президент Зеленський розглядає чинного прем'єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова.

Умєрову натомість буде запропоновано посаду посла України у США замість Оксани Маркарової. Про це вже відкрито казав і сам Зеленський.

За словами одного зі співбесідників, призначення нового уряду може відбутися на засіданні парламенту 17 липня.

Також він повідомив, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості планують перевести у склад Міністерства оборони.