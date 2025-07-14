Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд
Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд. Про це глава держави повідомив на офіційній сторінці в Telegram.

Зеленський анонсував початок трансформації системи виконавчої влади. У цьому контексті він запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

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Глава держави повідомив, що очікує на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом.

Також Свириденко доповіла про виконання зобов’язань, досягнутих у межах нещодавньої Конференції з відновлення України. Зеленський наголосив, що всі ініціативи, які сприяють зміцненню стійкості держави та суспільства, мають бути реалізовані у найкоротші терміни.

"Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян і масштабувати виробництво озброєння", – заявив президент.

Один співрозмовник в Офісі президента та двоє співрозмовників у керівництві фракції Слуга народу повідомили LIGA.net, що президент Зеленський розглядає чинного прем'єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова.

Умєрову натомість буде запропоновано посаду посла України у США замість Оксани Маркарової. Про це вже відкрито казав і сам Зеленський.

За словами одного зі співбесідників, призначення нового уряду може відбутися на засіданні парламенту 17 липня.

Також він повідомив, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості планують перевести у склад Міністерства оборони.

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