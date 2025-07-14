Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство

Президент заявил о начале трансформации исполнительной власти и ожидает существенного обновления правительства

Володимир Зеленський и Юлия Свириденко (Фото: Офис президента)

Президент Володимир Зеленский предложил первому вице-премьер-министру – министру экономики Юлии Свириденко занять пост премьер-министра. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Telegram.

Зеленский объявил о начале трансформации системы исполнительной власти. В этом контексте он предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Глава государства сообщил, что ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.

Свириденко также доложила о выполнении обязательств, достигнутых в рамках недавней Конференции по восстановлению Украины. Зеленский подчеркнул, что все инициативы, способствующие укреплению устойчивости государства и общества, должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

"Мы обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать производство вооружений", – заявил президент.

Один источник в Офисе президента и два источника в руководстве фракции Слуга народа сообщили LIGA.net что президент Зеленский рассматривает кандидатуру действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность министра обороны вместо Рустема Умерова.

Умерову, в свою очередь, будет предложена должность посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой. Об этом уже сказал и сам Зеленский.

По словам одного из собеседников, назначение нового правительства может состояться на заседании парламента 17 июля.

Он также сообщил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности планируется передать в состав Министерства обороны.