Зеленский предложит пост премьер-министра вице-премьеру Свириденко – источник
Юлия Свириденко (Фото: Facebook вице-премьер-министра)

Президент Володимир Зеленський рассматривает кандидатуру первого вице-премьер-министра по экономике Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Об этом LIGA.net сообщили один собеседник в Офисе президента и два собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

Президент планирует встретиться со Свириденко 14 июля, чтобы предложить ей должность и обсудить состав нового Кабинета Министров.

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По словам одного из собеседников, назначение нового правительства может состояться на заседании парламента 17 июля.

Он также сообщил, что министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности планируется включить в состав министерства обороны.

Кандидатура действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля, по данным собеседников в LIGA.net, рассматривается на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, которому предложат должность посла Украины в США.

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