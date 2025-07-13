Зеленский предложит пост премьер-министра вице-премьеру Свириденко – источник

Назначение нового правительства может состояться на заседании Верховной Рады 17 июля

Юлия Свириденко (Фото: Facebook вице-премьер-министра)

Президент Володимир Зеленський рассматривает кандидатуру первого вице-премьер-министра по экономике Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Об этом LIGA.net сообщили один собеседник в Офисе президента и два собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

Президент планирует встретиться со Свириденко 14 июля, чтобы предложить ей должность и обсудить состав нового Кабинета Министров.

По словам одного из собеседников, назначение нового правительства может состояться на заседании парламента 17 июля.

Он также сообщил, что министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности планируется включить в состав министерства обороны.

Кандидатура действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля, по данным собеседников в LIGA.net, рассматривается на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, которому предложат должность посла Украины в США.