Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти для высвобождения ресурсов

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram Зеленского)

В Украине планируются изменения в управленческом аппарате с целью перераспределения ресурсов в пользу защиты Украины и украинцев. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

12 июля состоялось совещание президента с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Сегодня мы с Денисом обсудили наши шаги – стратегические шаги – для трансформации исполнительной власти. Изменения будут", – написал Зеленский.

По его словам, изменения позволят сократить расходы на содержание государственного аппарата и обеспечат значительную дерегуляцию, что позволит направить "максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев".

Он добавил, что будущая конфигурация исполнительной власти определяется.

Зеленский также сообщил, что планируется аудит всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, договоренностей о поддержке энергетической и социальной устойчивости Украины.

"Необходимо провести аудит каждого соглашения с нашими партнерами – чтобы понять, что реально выполняется", – подчеркнул он.