Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти для высвобождения ресурсов
В Украине планируются изменения в управленческом аппарате с целью перераспределения ресурсов в пользу защиты Украины и украинцев. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
12 июля состоялось совещание президента с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"Сегодня мы с Денисом обсудили наши шаги – стратегические шаги – для трансформации исполнительной власти. Изменения будут", – написал Зеленский.
По его словам, изменения позволят сократить расходы на содержание государственного аппарата и обеспечат значительную дерегуляцию, что позволит направить "максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев".
Он добавил, что будущая конфигурация исполнительной власти определяется.
Зеленский также сообщил, что планируется аудит всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, договоренностей о поддержке энергетической и социальной устойчивости Украины.
"Необходимо провести аудит каждого соглашения с нашими партнерами – чтобы понять, что реально выполняется", – подчеркнул он.
- 28 июня сообщалось, что Верховная Рада в ближайшее время может отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
- В начале июля кандидатура Шмыгаля была в списке потенциальных кандидатов на пост посла США.
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