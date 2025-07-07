Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США. Есть четыре кандидата
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос о смене нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников сообщил, что среди потенциальных кандидатов на должность посла – премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Читайте также
"Юля вторая". Банкова готовит отставку Шмыгаля – кто может стать новым премьером: все о ротациях

Ранее о том, что Шмыгалю после отставки с поста премьер-министра могут предложить дипломатическую должность, LIGA.net сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа": "Шмыгалю сказали, что он останется в команде. Возможно, послом".

Однако сам Зеленский опровергает "слухи" об отставке Шмыгаля.

По данным Bloomberg, Зеленский якобы поручил Министерству иностранных дел обсудить с американской стороной назначение следующего посла Украины.

Источник LIGA.net в Офисе президента подтвердил эту информацию, отметив, что пока это исчерпывающий список кандидатов, но работа с США продолжается.

По его словам, ротация планируется в ближайшее время. Конкретной даты пока нет, но и Киев, и Вашингтон заинтересованы в оперативном назначении нового посла.

отставкапосолОксана МаркароваДенис ШмыгальРустем Умеров