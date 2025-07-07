Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США. Есть четыре кандидата
Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос о смене нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Один из собеседников сообщил, что среди потенциальных кандидатов на должность посла – премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
Ранее о том, что Шмыгалю после отставки с поста премьер-министра могут предложить дипломатическую должность, LIGA.net сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа": "Шмыгалю сказали, что он останется в команде. Возможно, послом".
Однако сам Зеленский опровергает "слухи" об отставке Шмыгаля.
По данным Bloomberg, Зеленский якобы поручил Министерству иностранных дел обсудить с американской стороной назначение следующего посла Украины.
Источник LIGA.net в Офисе президента подтвердил эту информацию, отметив, что пока это исчерпывающий список кандидатов, но работа с США продолжается.
По его словам, ротация планируется в ближайшее время. Конкретной даты пока нет, но и Киев, и Вашингтон заинтересованы в оперативном назначении нового посла.
- Маркарова занимает должность посла Украины в США с февраля 2021 года.
- В сентябре 2024 года спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Зеленский должен "немедленно" уволить Маркарову.
- Этому предшествовал визит Зеленского в Пенсильванию в разгар американской президентской избирательной кампании на завод по производству боеприпасов. Республиканцы раскритиковали это мероприятие, поскольку на нем не было ни одного представителя их партии, зато присутствовало несколько демократов. А организатором мероприятия, по словам Джонсона, была именно Маркарова.