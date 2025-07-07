Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США. Есть четыре кандидата

Маркарову на посту посла Украины в США могут заменить Шмыгаль, Стефанишина, Умеров или Галущенко. Этот список подтвердил и источник LIGA.net

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос о смене нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников сообщил, что среди потенциальных кандидатов на должность посла – премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.