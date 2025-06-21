Зеленский опроверг слухи об отставке Шмыгаля

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Киевского международного экономического форума)

Президент Владимир Зеленский не говорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем о его отставке. Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

"Что касается правительства. Прежде всего я хотел бы объяснить, что если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде всего бы сказал ему и, простите, раньше, чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что "действительно уважает" Шмыгаля, особенно за годы полномасштабной войны: "Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески".

Слухи о возможной отставке правительства появляются каждый год. Шмыгаль занимает премьерскую должность с марта 2020 года – дольше всего за всю историю.

Согласно нынешнему законодательству отставка премьера приведет к прекращению полномочий всего Кабинета министров, а это запрещено во время действия военного положения.