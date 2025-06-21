Зеленський спростував чутки про відставку Шмигаля

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Київського міжнародного економічного форуму)

Президент Володимир Зеленський не говорив з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем про його відставку. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами.

"Що стосується уряду. Передусім я хотів би пояснити, що якщо би я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше, ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було", – розповів президент.

Зеленський зазначив, що "дійсно поважає" Шмигаля, особливо за роки повномасштабної війни: "Безумовно, і за той досвід, і просто по-людськи".

Чутки про можливу відставку українського уряду з'являються щороку. Шмигаль обіймає прем'єрську посаду з березня 2020 року – найдовше за всю історію.

Згідно з чинним законодавством відставка прем'єра призведе до припинення повноважень всього Кабінету міністрів, а це заборонено під час дії воєнного стану.