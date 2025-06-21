Зеленский о Чернышове: Закончится командировка – должен вернуться
Президент Владимир Зеленский заявил, что вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышов должен вернуться в Украину после окончания заграничной командировки. Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.
По словам президента, премьер Денис Шмыгаль сообщил ему, что Чернышов находится в командировке.
"У него [Чернышова] две задачи были от меня, от правительства, от всех нас: первая – это открывать хабы в разных странах, а вторая – множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает", – рассказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что "командировка закончится, [министр] должен вернуться, все".
Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 20 июня Шмыгаль заявлял, что подписал командировку для Чернышова до конца текущей недели – 22 числа.
- По данным издания "Украинская правда", Национальное антикоррупционное бюро в мае 2025 года проводило обыски у министра нацединства, а во время пребывания чиновника в командировке правоохранители задержали двух его близких соратников.
- На фоне этого в медиа и соцсетях распространяются слухи, якобы Чернышов затягивает командировку или вообще не собирается возвращаться из-за границы.