Украина и Чехия подписали соглашение о создании центра возвращения украинских беженцев
Владимир Зеленский и Петр Фиала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Киев и Прага подписали соглашение о создании Центра единства Украины (Unity Hub) в Чехии. Об этом на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил чешский премьер Петр Фиала.

"Сегодня была подписана совместная декларация, будет открыт Центр украинского единства в Чехии. Я верю, что это поможет интеграции украинцев в Чехии, а также поможет им вернуться на родину, когда придет время", – сказал он.

Подписи под документом поставили вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев и первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве между высшими учебными заведениями двух стран.

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