Украина и Чехия подписали соглашение о создании центра возвращения украинских беженцев
Киев и Прага подписали соглашение о создании Центра единства Украины (Unity Hub) в Чехии. Об этом на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил чешский премьер Петр Фиала.
"Сегодня была подписана совместная декларация, будет открыт Центр украинского единства в Чехии. Я верю, что это поможет интеграции украинцев в Чехии, а также поможет им вернуться на родину, когда придет время", – сказал он.
Подписи под документом поставили вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев и первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве между высшими учебными заведениями двух стран.
Чернышев говорил, что Украина готова принимать своих граждан, которые возвращаются из-за границы, в частности, для работы в оборонной промышленности, где им обещают бронь.
После этого появилась информация, что создание центров для возвращения украинцев на родинурассматривают в Германии, Чехии и Польше . Это страны, которые приютили наибольшее количество украинцев после начала полномасштабной войны.
- 15 февраля Украина и Германия подписали декларацию о намерениях открыть украинский Unity Hub в Берлине.