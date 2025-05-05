Украина и Чехия подписали соглашение о создании центра возвращения украинских беженцев

Еще в январе стало известно, что создание центров для возвращения украинцев на родину рассматривают в Германии, Чехии и Польше

Владимир Зеленский и Петр Фиала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Киев и Прага подписали соглашение о создании Центра единства Украины (Unity Hub) в Чехии. Об этом на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил чешский премьер Петр Фиала.

"Сегодня была подписана совместная декларация, будет открыт Центр украинского единства в Чехии. Я верю, что это поможет интеграции украинцев в Чехии, а также поможет им вернуться на родину, когда придет время", – сказал он.

Подписи под документом поставили вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев и первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве между высшими учебными заведениями двух стран.

Чернышев говорил, что Украина готова принимать своих граждан, которые возвращаются из-за границы, в частности, для работы в оборонной промышленности, где им обещают бронь.

После этого появилась информация, что создание центров для возвращения украинцев на родину рассматривают в Германии, Чехии и Польше . Это страны, которые приютили наибольшее количество украинцев после начала полномасштабной войны.

15 февраля Украина и Германия подписали декларацию о намерениях открыть украинский Unity Hub в Берлине.