Україна та Чехія підписали угоду про створення центру повернення українських біженців

Ще у січні стало відомо, що створення центрів для повернення українців на батьківщину розглядають у Німеччині, Чехії та Польщі

Володимир Зеленський та Петр Фіала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Київ і Прага 5 травня підписали угоду про створення Центру єдності України (Unity Hub) у Чехії. Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив чеський прем'єр Петр Фіала.

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"Сьогодні підписано спільну декларацію, буде відкрито Центр української єдності у Чехії. Я вірю, що це допоможе інтеграції українців у Чехії, а також допоможе їм повернутися на батьківщину, коли прийде час", – сказав він.

Підписи під документом поставили віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов і перший віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Крім того, був підписаний меморандум про співпрацю між вищими навчальними закладами двох країн.

Чернишов казав, що Україна готова приймати своїх громадян, які повертаються з-за кордону, зокрема для роботи в оборонній промисловості, де їм обіцяють бронь.

Після цього з'явилася інформація, що створення центрів для повернення українців на батьківщину розглядають у Німеччині, Чехії та Польщі . Це країни, які надали прихисток найбільшій кількості українців після початку повномасштабної війни.

15 лютого Україна і Німеччина підписали декларацію про наміри відкрити український Unity Hub у Берліні.