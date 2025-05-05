Україна та Чехія підписали угоду про створення центру повернення українських біженців
Володимир Зеленський та Петр Фіала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Київ і Прага 5 травня підписали угоду про створення Центру єдності України (Unity Hub) у Чехії. Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив чеський прем'єр Петр Фіала.

"Сьогодні підписано спільну декларацію, буде відкрито Центр української єдності у Чехії. Я вірю, що це допоможе інтеграції українців у Чехії, а також допоможе їм повернутися на батьківщину, коли прийде час", – сказав він.

Підписи під документом поставили віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов і перший віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Крім того, був підписаний меморандум про співпрацю між вищими навчальними закладами двох країн.

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