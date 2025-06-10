Множественное гражданство. В Минединства рассказали о плюсах законопроекта для украинцев

Законопроектом о множественном гражданстве предусматривается сохранение связи Украины с ее гражданами, уже имеющими другие паспорта

Алексей Чернышов (Фото: Facebook)

Законопроект №11469 о множественном гражданстве имеет целью сохранить связи Украины с ее гражданами, получившими паспорта других стран. Об этом сообщил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов. Вскоре состоится голосование за законопроект во втором чтении.

Министр отметил, что цель законопроекта – обеспечить людям, которые хотят оставаться частью украинской нации и сохранить гражданство, возможность сделать это на официальном уровне.

"Законопроект №11469 – это ответ на реальность, которая уже существует, и в то же время – один из важных шагов к сохранению связи с миллионами украинцев в мире. Каждый украинец, где бы он ни был, получит пользу от принятия и внедрения закона. И украинцы дома, и украинцы за пределами страны получат плюсы от множественного гражданства", – сказал он.

Для граждан Украины законопроектом предусмотрены:

— легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства;

— официальное право на получение иностранного гражданства с сохранением украинского (кроме гражданства РФ).

Для граждан других стран:

— право получения гражданства Украины по этническому происхождению по сокращенной процедуре;

— право получения гражданства Украины иностранцами по новой процедуре;

— право не отказываться от "своего" гражданства (кроме гражданства РФ);

— право получения по упрощенной процедуре в случае прохождения военной службы в Украине;

— получение возможно, если лицо преследуют в его стране по политическим мотивам.

Законопроект о множественном гражданстве инициировал президент Владимир Зеленский. Документ, в частности, определяет, граждане каких стран могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.

20 августа 2024 года ВР приняла закон, согласно которому иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить гражданство.

28 декабря стало известно, что Кабмин утвердил новый порядок выдачи вида на временное жительство в Украине иностранцам, помогающим Силам обороны в отражении российской агрессии, и волонтерам.

3 февраля 2025 года Зеленский подписал закон о получении гражданства женами и мужьями военных.