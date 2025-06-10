Множественное гражданство. В Минединства рассказали о плюсах законопроекта для украинцев
Законопроект №11469 о множественном гражданстве имеет целью сохранить связи Украины с ее гражданами, получившими паспорта других стран. Об этом сообщил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов. Вскоре состоится голосование за законопроект во втором чтении.
Министр отметил, что цель законопроекта – обеспечить людям, которые хотят оставаться частью украинской нации и сохранить гражданство, возможность сделать это на официальном уровне.
"Законопроект №11469 – это ответ на реальность, которая уже существует, и в то же время – один из важных шагов к сохранению связи с миллионами украинцев в мире. Каждый украинец, где бы он ни был, получит пользу от принятия и внедрения закона. И украинцы дома, и украинцы за пределами страны получат плюсы от множественного гражданства", – сказал он.
Для граждан Украины законопроектом предусмотрены:
— легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства;
— официальное право на получение иностранного гражданства с сохранением украинского (кроме гражданства РФ).
Для граждан других стран:
— право получения гражданства Украины по этническому происхождению по сокращенной процедуре;
— право получения гражданства Украины иностранцами по новой процедуре;
— право не отказываться от "своего" гражданства (кроме гражданства РФ);
— право получения по упрощенной процедуре в случае прохождения военной службы в Украине;
— получение возможно, если лицо преследуют в его стране по политическим мотивам.
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