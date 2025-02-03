Зеленский подписал закон о получении гражданства женами и мужьями военных

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса реализации права на получение гражданства вторым из супругов гражданина Украины, который участвовал в защите территориальной целостности и неприкосновенности страны. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

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14 января 2025 года закон №12032 направили на подпись Зеленскому, а 3 февраля – вернули.

8 января соответствующий документ был поддержан Верховной Радой. "За" проголосовали 270 парламентариев.

Законом предоставляется право для оформления приобретения украинского гражданства подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства другому из супругов гражданина Украины, который проходит (проходил) военную службу, погиб или умер при исполнении (в связи с исполнением) служебных обязанностей или был уволен со службы на определенных законодательством основаниях.

Также документ обеспечит возможность установления квоты иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Украину с целью воссоединения семьи, в том числе с лицами, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Силах обороны.

20 августа 2024 года ВР приняла закон, согласно которому иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить гражданство.

28 декабря стало известно, что Кабмин утвердил новый порядок выдачи вида на временное проживание в Украине иностранцам, помогающим Силам обороны в отражении российской агрессии, и волонтерам.