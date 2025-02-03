Зеленський підписав закон про отримання громадянства дружинами та чоловіками військових

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо врегулювання питання стосовно реалізації права на отримання громадянства другим із подружжя громадянина України, який брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності країни. Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

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14 січня 2025 року закон №12032 відправили на підпис Зеленському, а 3 лютого – повернули.

8 січня відповідний документ підтримала Верховна Рада. "За" проголосували 270 парламентарів.

Законом надається право для оформлення набуття українського громадянства подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства другому із подружжя громадянина України, який проходить (проходив) військову службу або який загинув чи помер під час виконання (у зв’язку з виконанням) службових обов’язків або був звільнений зі служби на визначених законодавством підставах.

Також документ забезпечить можливість встановлення квоти імміграції для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї, зокрема з особами, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Силах оборони.

20 серпня 2024 року ВР ухвалила закон, за яким іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати громадянство.

28 грудня стало відомо, що Кабмін затвердив новий порядок видавання посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземцям, які допомагають Силам оборони у відбитті російської агресії, та волонтерам.