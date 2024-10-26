Зеленський підписав закон, який дозволяє ставати офіцерами ЗСУ іноземцям та особам без громадянства

Раніше такі люди могли перебувати на рядових та сержантських посадах

Ілюстративне фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям і особам без громадянства обіймати офіцерські посади у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національної гвардії.

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Раніше такі люди могли перебувати на рядових та сержантських посадах.

У пояснювальній записці законопроєкту зауважується, що таке нововведення потрібно через важку ситуацію на фронті, котра вимагає збільшення чисельності української армії. Залучати до служби планують не лише завдяки мобілізації, а також й добровольців, зокрема тих з іноземців, хто має військовий досвід.

Верховна Рада підтримала цей закон у другому читанні 10 жовтня.