Зеленський підписав закон, який дозволяє ставати офіцерами ЗСУ іноземцям та особам без громадянства
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям і особам без громадянства обіймати офіцерські посади у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національної гвардії.
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Раніше такі люди могли перебувати на рядових та сержантських посадах.
У пояснювальній записці законопроєкту зауважується, що таке нововведення потрібно через важку ситуацію на фронті, котра вимагає збільшення чисельності української армії. Залучати до служби планують не лише завдяки мобілізації, а також й добровольців, зокрема тих з іноземців, хто має військовий досвід.
Верховна Рада підтримала цей закон у другому читанні 10 жовтня.
- 20 серпня 2024 року Рада ухвалила закон №9585 про правовий статус для іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України.
- Зокрема, документ дозволяє таким особам оформлювати тимчасові посвідки на проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи вже втратили чинність, а також врегулювати свій правовий статус перебування в Україні.