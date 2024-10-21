"Цифри мобілізації мають зростати". Чернєв назвав причини рейдів ТЦК
Через активні наступальні дії російських окупантів цифри мобілізації в Україні мають зростати. Про це в коментарі LIGA.net повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
За його словами, темпи набору людей зберігаються. Але водночас у серпні-жовтні армія РФ значно активізувала наступальні дії, що потребує додаткових сил з боку України.
"Тобто цифри мобілізації мають зростати", – наголосив нардеп.
На запитання щодо причини рейдів, які проводять співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й правоохоронці, він відповів, що вони ті самі – активні наступальні дії росіян.
"На зараз у мене немає точних цифр, наскільки збільшилась кількість мобілізованих завдяки таким заходам", – зазначив Чернєв, коментуючи ефективність таких рейдів.
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