"Цифры мобилизации должны расти". Чернев назвал причины рейдов ТЦК
Из-за активных наступательных действий российских оккупантов цифры мобилизации в Украине должны расти. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.
По его словам, темпы набора людей сохраняются. Но в августе-октябре армия РФ значительно активизировала наступательные действия, что требует дополнительных сил со стороны Украины.
"То есть цифры мобилизации должны расти", – подчеркнул нардеп.
На вопрос о причине рейдов, проводимых сотрудниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранителями, он ответил, что они те же – активные наступательные действия россиян.
"На данный момент у меня нет точных цифр, насколько увеличилось количество мобилизованных благодаря таким мерам", – отметил Чернев, комментируя эффективность этих рейдов.
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