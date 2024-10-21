"Цифры мобилизации должны расти". Чернев назвал причины рейдов ТЦК

Егор Чернев отметил, что после принятия закона о мобилизации темпы набора людей в армию сохраняются

Егор Чернев (Фото: пресс-служба ВРУ)

Из-за активных наступательных действий российских оккупантов цифры мобилизации в Украине должны расти. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

По его словам, темпы набора людей сохраняются. Но в августе-октябре армия РФ значительно активизировала наступательные действия, что требует дополнительных сил со стороны Украины.

"То есть цифры мобилизации должны расти", – подчеркнул нардеп.

На вопрос о причине рейдов, проводимых сотрудниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранителями, он ответил, что они те же – активные наступательные действия россиян.

"На данный момент у меня нет точных цифр, насколько увеличилось количество мобилизованных благодаря таким мерам", – отметил Чернев, комментируя эффективность этих рейдов.