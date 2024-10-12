"Сюрприз от ТЦК". Мемы украинцев о проверке ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Украинцы традиционно не заставили себя долго ждать с реакцией на проверку ТЦК и создали мемы

Святослав Вакарчук (Фото: Instagram певца)

В сети появились видео "облавы" Территориального центра комплектования и соцподдержки на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве 11 октября. У мужчин проверяли документы, а лидер группы Святослав Вакарчук в комментарии ТСН ничего не сказал на этот счет.

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Видео начали появляться в сети вечером 11 октября. На кадрах видно, как около 50 представители ТЦК проверяют документы у мужчин, которые выходят с концерта ОЭ во Дворце спорта в Киеве. Это был юбилейный, 30-й концерт украинской группы, сообщает BBC.

Некоторых мужчин представители военкомата задержали, усадили в авто и увезли, вероятно, для уточнения данных. Прохожие кричали: "Ганьба поліції", когда мужчин пытались задержать с применением силы.

Сам Вакарчук в комментарии ТСН никак не прокомментировал факт проверок ТЦК. Он высказался лишь о том, что юбилейный концерт группы – это большой праздник.

"У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник... Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", – заявил Вакарчук.

Украинцы отреагировали мемами на ситуацию с ТЦК на концерте. Не исключают, что на остальных концертах "Океана Эльзы" ситуация может повториться.