В Тернополе мужчина с отсрочкой пытался прорваться в ТЦК, чтобы его мобилизовали

Военнослужащие ВСУ (Фото: Офис президента)

В Тернополе нетрезвый мужчина пытался проникнуть в здание территориального центра комплектования и поддержки. Он хотел мобилизоваться в ряды украинской армии, несмотря на свою отсрочку, сообщают в пресс-службе учреждения.

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Инцидент произошел 7 сентября около 20:00. Как отметили в ТЦК, мужчина "решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины своим личным агрессивным способом, вопреки установленному Законом порядку".

Он вместе с товарищами проник на территорию ТЦК и пытался войти внутрь здания. Для этого мужчина разбил стеклопакет входной двери админздания из-за чего, в результате, получил колото-резаные раны руки.

Военнослужащие ТЦК предоставили пострадавшему первичную медицинскую помощь, вызвали скорую и полицию.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты меры реагирования в отношении нарушителя.