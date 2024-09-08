У Тернополі чоловік з відстрочкою намагався прорватися у ТЦК, щоб його мобілізували

Військовослужбовці ЗСУ (Фото: Офіс президента)

У Тернополі нетверезий чоловік намагався проникнути у будівлю територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він хотів мобілізуватися до лав української армії, попри свою відстрочку, повідомляють у пресслужбі установи.

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Інцидент трапився 7 вересня близько 20:00. Як зазначили у ТЦК, чоловік "вирішив піти на службу до Збройних Сил України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому законом порядку".

Він разом з товаришами проник на територію ТЦК і намагався увійти всередину будівлі. Для цього чоловік розбив склопакет вхідних дверей адмінбудівлі, через що, в результаті, отримав колото-різані рани руки.

Військовослужбовці ТЦК надали постраждалому первинну медичну допомогу, викликали швидку та поліцію.

Поліція проводить перевірку за фактом інциденту, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито заходів реагування щодо порушника.