"Сюрприз від ТЦК". Меми українців щодо перевірки ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Українці традиційно не змусили себе довго чекати з реакцією на перевірку ТЦК та створили меми

Святослав Вакарчук (Фото: Instagram співака)

У мережі з'явилися відео "облави" Територіального центру комплектування та соцпідтримки на концерті гурту "Океан Ельзи" у Києві 11 жовтня. У чоловіків перевіряли документи, а лідер групи Святослав Вакарчук у коментарі ТСН нічого не сказав із цього приводу.

Відео почали з'являтися у мережі увечері 11 жовтня. На кадрах видно, як близько 50 представників ТЦК перевіряють документи у чоловіків, які виходять із концерту ОЕ у Палаці спорту у Києві. Це був ювілейний, 30-й концерт українського гурту, повідомляє BBC.

Деяких чоловіків представники військкомату затримали, посадили в авто та забрали, ймовірно, для уточнення даних. Перехожі кричали: "Ганьба поліції", коли чоловіків намагалися затримати із застосуванням сили.

Сам Вакарчук у коментарі ТСН жодним чином не прокоментував факту перевірок ТЦК. Він висловився лише про те, що ювілейний концерт гурту – це велике свято.

"У нас сьогодні день народження, я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли й приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі, для нас це велике свято... Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", – заявив Вакарчук.

Українці відреагували мемами на ситуацію із ТЦК на концерті. Не виключають, що на решті концертів "Океану Ельзи" ситуація може повторитися.