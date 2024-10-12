"Сюрприз від ТЦК". Меми українців щодо перевірки ТЦК на концерті "Океану Ельзи"
Святослав Вакарчук (Фото: Instagram співака)

У мережі з'явилися відео "облави" Територіального центру комплектування та соцпідтримки на концерті гурту "Океан Ельзи" у Києві 11 жовтня. У чоловіків перевіряли документи, а лідер групи Святослав Вакарчук у коментарі ТСН нічого не сказав із цього приводу.

Відео почали з'являтися у мережі увечері 11 жовтня. На кадрах видно, як близько 50 представників ТЦК перевіряють документи у чоловіків, які виходять із концерту ОЕ у Палаці спорту у Києві. Це був ювілейний, 30-й концерт українського гурту, повідомляє BBC.

Деяких чоловіків представники військкомату затримали, посадили в авто та забрали, ймовірно, для уточнення даних. Перехожі кричали: "Ганьба поліції", коли чоловіків намагалися затримати із застосуванням сили.

Сам Вакарчук у коментарі ТСН жодним чином не прокоментував факту перевірок ТЦК. Він висловився лише про те, що ювілейний концерт гурту – це велике свято.

"У нас сьогодні день народження, я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли й приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі, для нас це велике свято... Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", – заявив Вакарчук.

Українці відреагували мемами на ситуацію із ТЦК на концерті. Не виключають, що на решті концертів "Океану Ельзи" ситуація може повторитися.

"Сюрприз від ТЦК". Меми українців щодо перевірки ТЦК на концерті "Океану Ельзи"
"Сюрприз від ТЦК". Меми українців щодо перевірки ТЦК на концерті "Океану Ельзи"
"Сюрприз від ТЦК". Меми українців щодо перевірки ТЦК на концерті "Океану Ельзи"
"Сюрприз від ТЦК". Меми українців щодо перевірки ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

"Сюрприз від ТЦК". Меми українців щодо перевірки ТЦК на концерті "Океану Ельзи"
"Сюрприз від ТЦК". Меми українців щодо перевірки ТЦК на концерті "Океану Ельзи"
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